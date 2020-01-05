Обнародованы сенсационные подробности уничтожения иранского генерала

Трамп не послушал своих разведчиков

Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным своей разведки. Спецслужбы сообщали главе Белого дома о том, что нападений на американских военных, которые, по мнению Вашингтона, планировал генерал, можно было избежать. Об этом узнали журналисты The New York Times от своих источников в администрации США.

Сулеймани убили ракетой ночь на 3 января. В этот момент генерал с другими иранскими военными находился неподалёку от аэропорта Багдада. После уничтожения иранских военных Трамп заявил, что Сулеймани на протяжении долгого времени убил или ранил тысячи американцев и планировал убить ещё больше. Тегеран пообещал Вашингтону отомстить за убийство генерала.

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