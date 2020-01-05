Американцам предложили расстаться с одним из штатов

Российский сенатор отреагировал на слова американского генерала о Крыме

Сенатор Алексей Пушков предложил вернуть Техас Мексике. Так политик и журналист прокомментировал у себя в Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о том, что Россия не может претендовать на Крым в силу исторических реалий.

В ответ Пушков напомнил, что во времена правления Екатерины II государства Украина вообще не существовало, и Крым априори не мог быть украинским. США в те времена представляли собой узкую полоску земли вдоль Атлантики, а позже захватили территорию на части Северной Америки. "Пусть вернут Техас Мексике", - написал сенатор.

Техас вошёл в состав США в 1845 году. Он является первым и до сих пор единственным признанным мировым сообществом независимым государством, напрямую принятым в состав США в качестве штата. Имея высокий статус, Техас оговорил некоторые особенности, уникальные для США. К примеру, все земли и недра Техаса принадлежат народу штата.

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