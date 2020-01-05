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Появилось видео с места ракетных обстрелов в Багдаде

11:20
  • воскресенье
  • 05 января 2020

Пострадали несколько человек в зелёной зоне у посольства США

По меньшей мере пять мирных граждан получили ранения в результате обстрела столицы Ирака. Огонь вёлся по так называемой зелёной зоне в центре Багдада, где расположено американское посольство. Одна из ракет разорвалась рядом с дипмиссией. Двум ударам также подверглась военно-воздушная база "Балад" на севере столицы, где размещены силы международной коалиции во главе с США

Атаки произошли на фоне обострения отношений между США, Ираком и Ираном после убийства в Багдаде командующего силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции. Его устранили по личному приказу Дональда Трампа.

В ответ президент Ирана пообещал, что США будут страдать от последствий содеянного. А глава Белого дома пригрозил, что Вашингтон нанесёт удар по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Подробности - в материале Ольги Оксенич (смотрите видео).

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