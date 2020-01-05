Во Владивостоке десятки машин провалились под лёд (видео)

Беспечные рыбаки не пострадали

Во Владивостоке 30 машин провалились под лёд. В том месте, рядом с берегом острова Русский, где рыбаки организовали стихийную парковку, глубина около двух метров. Сообщается, что люди не пострадали.

Машины, часть из которых ушла под воду по крышу, стояли вплотную друг к другу. Лёд не выдержал тяжести и треснул. Несколько водителей успели самостоятельно выехать на берег. Остальные автомобили с помощью тросов вытягивали уже спасатели, прибывшие на место.

В МЧС напомнили, что сейчас опасно выезжать на лёд, он особенно тонкий у берегов, в местах впадения рек и подземных источников, сообщает "ТВ Центр".

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