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Написавший прощальное письмо онколог умер от рака

11:35
  • воскресенье
  • 05 января 2020

Он боролся с болезнью больше года

В Санкт-Петербурге умер онколог Андрей Павленко. Больше года назад у него обнаружили рак желудка. Заболевание прогрессировало, врач писал в соцсетях о том, как он борется с тяжёлой болезнью. Несколько дней назад Павленко опубликовал прощальное письмо.

После постановки диагноза онколог не бросил свою работу: он продолжал лечить своих пациентов, проводил мастер-классы и выступал на научных конференциях. О смерти Павленко сообщила в Facebook его супруга Анна Гегечкори.

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Онколог Андрей Павленко
Онколог Андрей Павленко
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