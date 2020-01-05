Написавший прощальное письмо онколог умер от рака

Он боролся с болезнью больше года

В Санкт-Петербурге умер онколог Андрей Павленко. Больше года назад у него обнаружили рак желудка. Заболевание прогрессировало, врач писал в соцсетях о том, как он борется с тяжёлой болезнью. Несколько дней назад Павленко опубликовал прощальное письмо.

После постановки диагноза онколог не бросил свою работу: он продолжал лечить своих пациентов, проводил мастер-классы и выступал на научных конференциях. О смерти Павленко сообщила в Facebook его супруга Анна Гегечкори.

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