Трамп пригрозил Ирану новейшим супероружием

Глава Белого дома готов к новым ударам

Дональд Трамп пригрозил ударить по Ирану новейшими вооружениями. Цели, по словам президента США, уже выбраны. Вашингтон готов атаковать 52 иранских объекта в ответ на любое потенциальное нападение со стороны Тегерана.

Этим утром тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате ракетного удара США, доставили на родину. Проводить в последний путь одного из духовных лидеров нации, руководителя всего силового блока страны на улицы вышли сотни тысяч человек. Генерала называют мучеником. Помимо соответствующей случаю музыки, песнопений и речей из громкоговорителей по всему городу то и дело разносится: "Смерть Америке!"

Заседание иранского парламента тоже началось со скандирования лозунга "Смерть США". Депутаты выступили за жёсткую месть Вашингтону. Спикер иранского парламента напомнил преступления американцев против его страны: организованный спецслужбами США и Великобритании госпереворот в 1953 году и сбитый пассажирский самолет в 1988 году.

Если Тегеран вспомнит давние истории и начнёт мстить Вашингтону именно по этому принципу, то ему придется выбрать не 52 цели, как Трамп, а 290 - по числу погибших в сбитом американцами лайнере, сообщает "ТВ Центр".

Пока Трамп размахивает шашкой, Европа, понимая какие последствия могут быть, призывает стороны сесть за стол переговоров и уладить конфликт дипломатическим путём. Акции протеста против нового витка эскалации проблем. накопившихся на Ближнем Востоке, прокатились тем временем по всей Америке. Сотни людей вышли на улицы крупных городов. Они помнят, на сколько лет США увязли в Ираке, сколько потеряли солдат и денег. И повторения они явно не хотят.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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