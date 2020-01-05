Улицы Тель-Авива превратились в реки после мощнейшего ливня

По городу можно только плавать

Тель-Авив ушёл под воду после ливня. Десятки местных жителей оказались заблокированы в собственных домах. Уже известно о двух погибших. В городе затоплены дороги. На некоторых трассах образовались баррикады из автомобилей и мусорных баков. В пострадавшие районы стянуты все экстренные службы.

Проливные дожди начались в Израиле 4 января и затронули в основном северные и центральные регионы страны. Больше всего пострадал Тель-Авив. Всего за два часа около полудня в городе выпало почти 80 миллиметров осадков, что составляет пятую часть годовой нормы. В приморских населенных пунктах к ливням добавились град, сильный ветер и шторм. Небольшие улицы были полностью затоплены, под водой оказались сотни машин. В магазинах и кафе людям пришлось ждать подмоги на подоконниках и столах, сообщает "ТВ Центр".

Заблокированы основные автомагистрали. Ливневая канализация там выдержала, но движение пришлось перекрыть из-за грязевых заносов. Утром 5 января дожди пошли на спад. Но власти просят жителей сохранять бдительность и осторожность. Возможны оползни, размывы проезжей части и даже обрушение старых зданий.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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