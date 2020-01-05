Каскадёры показали новогодние трюки москвичам

В столице проходит уникальное представление

"Вперёд в прошлое!" Так называется одно из самых необычных новогодних представлений - ёлка каскадеров в Москве. Вместо хороводов и песен - сальто в огне, фристайл на мотоциклах и перевёрнутые машины.

Все трюки выполняются без страховки и с одного дубля, без права на ошибку. В основе сюжета - история о лжепрофессоре. Он отправляется в прошлое и похищает Эйнштейна, Теслу, а заодно и Деда Мороза чтобы присвоить их знания и способности, сообщает "ТВ Центр".

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