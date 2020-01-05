Дед Мороз и Баба Яга стали главными персонажами Нового года в Малых Карелах

Здесь проходит удивительное представление для детей и взрослых

В музее деревянного зодчества Малые Корелы проходит праздник "Весёлое новогодие". Гостей встречают Дед Мороз и Баба Яга. Среди развлечений - песни, пляски, конкурсы и северные забавы.

Сказочная злодейка в Новом году неожиданно добра к людям и первой встречает их в Малых Карелах. Баба Яга обещает прокатить на метле, заодно ищет себе жениха среди туристов. В просторной рождественской избе гостей принимает Дед Мороз. По традиции, дарит угощения, но сначала просит спеть или прочитать стихотворение.

Огромный музей деревянного зодчества под открытым небом недалеко от Архангельска включает больше ста архитектурных памятников. Колокольни, церкви, крестьянские и купеческие избы, амбары и колодцы. Самые ранние постройки датируются XVI веком. Некоторые сделаны без единого гвоздя. На таком старинном фоне "Весёлое новогодие" выглядит особенно эффектно.

Команда аниматоров, артистов и сотрудников музея активно готовится к кульминации праздничных гуляний – Рождеству и Крещению. В программе - колокольные звоны, святочные игры и гадания, а ещё старинная исключительно северная традиция – разведение огромного рождественского костра.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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