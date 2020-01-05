Прощальное видео онколога из Петербурга растрогало до слёз

Врач прощается со своими пациентами

В Сети появилось видеообращение онколога Андрея Павленко, который скончался от рака желудка. "Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер", - с этих трагичных слов начинается видеоролик. Врач просит помочь его проекту, который будет доносить правдивую информацию об онкозаболеваниях и методах лечения.

В комментариях к видео люди не скрывают своих чувств.

Страдаю... как будто потеряли самого близкого человека. Спасибо, что Он был и Творил Добро. С уважением и состраданием...

Плачу, нет слов, очень жаль, такой светлый человек!

Достойно принял неизбежность... Искренний человек. Соболезнования родным.

Я так надеялась что он справится с этой болезнью. Царствие небесное, очень жалко.

О том, что Андрей Павленко умер написала в соцсетях его супруга Анна Гегечкори. После того, как больше года назад врачу поставили страшный диагноз, он не бросил работу, а продолжил помогать пациентам. Врач писал в соцсетях о том, как он сам борется с тяжёлой болезнью. Несколько дней назад Павленко опубликовал прощальное письмо.

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