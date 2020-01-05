Сколько станций метро откроют в Москве в 2020 году

В столице идёт активное строительство подземки

В 2020 году в Москве планируется открыть девять станций метро и ввести в эксплуатацию десятки километров железнодорожных путей. По ним, в том числе, пройдут новые маршруты МЦД.

Об этом написал в своём официальном блоге мэр Сергей Собянин. Подводя итоги прошлого года, он рассказал о реализованных уникальных транспортных проектах.

Среди них открытие Некрасовской линии метро и новых станций в микрорайоне Коммунарка, запуск Московских центральных диаметров. Также в столице было построено более ста километров новых дорог, в том числе 25 эстакад, путепроводов и тоннелей, сообщает "ТВ Центр".

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