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Иран ответил на новые угрозы Трампа

14:47
  • воскресенье
  • 05 января 2020

Обмен воинственными заявлениями продолжается

Тегеран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны. С таким заявлением после угроз Дональда Трампа выступил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. Дипломат напомнил главе Белого дома о том, что угрозы в отношении культурных объектов являются военным преступлением.
Трамп пригрозил Ирану новейшим супероружием

Ранее президент США пообещал нанести быстрый и сильный удар по 52 целям в Иране, если Тегеран рискнёт атаковать американцев. Взаимные угрозы Тегерана и Вашингтона звучат после убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Его ликвидировали американские военные с помощью ракетного удара в ночь на 3 января.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники в администрации США, Дональд Трамп отдал приказ об убийстве генерала  Сулеймани вопреки данным своей разведки.

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