Жених публично опозорил Бузову

Телеведущей досталось по полной

Ольга Бузова снова начала облизывать грязные тарелки. Недавний скандал после истории с "блокадницей", видимо, ничему не научил телеведущую. На этот раз вместе со своим новым бойфрендом Давидом Манукяном на отдыхе в Куршавеле она принялась вылизывать тарелку.

Возлюбленный Бузовой пытался её остановить. "Ничего не смущает, Оля?" – пристыдил её Давид. Картина для престижного курорта, конечно, была неприглядная, но ведущая "Дома-2" абсолютно не стеснялась и продолжала облизывать тарелку на виду у всех.

"Фу, Ольга, вы медийный человек!!!!!!!!! Опять повторяете свои ошибки, типа голодная. Море людей, которые бы аккуратненько ложечкой тарелку чистой оставили, относясь к еде с уважением", - написала в комментариях к видео inovitska.

Ей надо в столовую, там много грязных тарелок.

Дожить до 35 лет и как дура облизывать тарелки!!!! Фу противная!

Стыдоба, два шута. Народу нравится, как вы их веселите.

Напомним, что в августе Ольга Бузова разместила у себя в Instagram короткий ролик, в котором она облизывала тарелку и говорила при этом, что она блокадница. После разразившегося в соцсетях скандала, Бузовой пришлось принести публичные извинения в прямом эфире телеканала "Россия".

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