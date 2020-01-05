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Журналисты нашли огромную квартиру в Москве у молодой жены Петросяна

17:22
  • воскресенье
  • 05 января 2020

Стоимость недвижимости впечатляет

300 миллионов рублей – примерно столько стоит квартира в Москве, принадлежащая молодой жене Евгения Петросяна. На Первом канале в шоу "Пусть говорят" обсуждали, не является ли это жильё дорогим подарком от юмориста, который привёл к разводу с Еленой Степаненко.
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О том, что у Татьяны Брухуновой в собственности есть такое дорогое жильё, сообщил анонимный зритель, приславший в редакцию копии документов. Согласно им, новая пассия Петросяна ещё в 2016 году стала обладательницей элитной квартиры в Хамовниках площадью в 232 квадратных метра. В квартире имеются несколько спален, санузлов и просторная детская комната.

О романе 30-летней Татьяны Брухуновой и 74-летнего Евгения Петросяна стало известно летом 2018 года. Именно тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. Пара прожила в браке 33 года. В декабре 2019 года Петросян и Брухунова поженились.

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