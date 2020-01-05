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Семилетняя принцесса разбилась в Альпах

18:57
  • воскресенье
  • 05 января 2020

ЧП произошло на горнолыжном склоне

Шведская принцесса Эстель сломала ногу на горном курорте в Альпах. После того как семилетняя наследница престола стала жертвой несчастного случая её срочно доставили на вертолёте в больницу. Там девочке наложили гипс, теперь ей придётся некоторое время ходить на костылях.
Принцесса попала в полицию за участие в протестах

Принцесса отдыхала в горах вместе со всей семьёй. Она умеет кататься на лыжах с трёх лет. Мама Виктория поставила дочку на лыжи, когда та была совсем маленькой и с тех пор Эстель успела стать настоящей королевой горных склонов, пишет издание "7 дней".

Родители принцессы отнеслись к происшествию спокойно: они вернули Эстель на курорт и продолжили отдыхать.

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