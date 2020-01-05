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Собчак показала фото загрустившего в Куршевеле трёхлетнего сына

19:26
  • воскресенье
  • 05 января 2020

Платон катается на лыжах в плохом настроении

Ксения Собчак отдыхает с сыном в Куршавеле. В этом сезоне трёхлетний Платон впервые встал на лыжи, но, похоже, такой вид досуга ему не по душе. Об свидетельствует фото в Instagram Ксении, на которой запечатлён грустный Платон.
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Комментаторы заметили невесёлый взгляд мальчика.

Пока какой-то грустный)))

Такой расстроенный...

И это называется отдых? :((((

Он, похоже, не хотел туда ехать......заставили.

Правда, нашлись и те поклонники, которые сказали, что сын Собчак часто находится в таком расположении духа.  "Платоша просто думает, как побыстрее съехать с горки", - написали они.

Платон родился в браке Ксении Собчак и артиста Максима Виторгана. Сейчас теледива замужем за режиссёром Константином Богомоловым.

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