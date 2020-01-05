Россиянам сообщили о повышении зарплат в 2020 году

Рост превысит уровень инфляции

В 2020 году россиян ждёт повышение зарплат. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого популярным сервисом по поиску работы HeadHunter. Сотрудники НН опросили руководителей компаний и выяснили, что около 80% работодателей готовы пересмотреть зарплату в сторону увеличения.

Часть организаций намерены увеличить зарплату уже в январе, другие - в течение первого полугодия. Эксперты портала "Работа.Ру", в свою очередь, выяснили, что заработная плата россиян в среднем увеличится на 7-9% процентов. Опережающими темпами вырасту зарплаты в секторе IT-технологий.

Напомним, что по прогнозу Минфина, рост инфляции в 2020 году не превысит прошлогодний и составит около 3%.

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