Россия поставила на место зарвавшегося Зеленского

Власти Украины предупредили о недопустимости героизации нацизма

Поддержка неонацистов на государственном уровне на Украине несёт угрозу для всего мирового сообщества, говорится в заявлении МИД России по случаю недавнего шествия в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры.

"Ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", - отмечается в документе. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Европа предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала.

Ранее в столице Украины прошёл разрешённый властями многотысячный марш в честь лидера националистов Степана Бандеры. Этот политический деятель стал предметом подражания для современных украинских националистических организаций, которые используют их как основу для воспитания своих сторонников. Власти Украины на государственном уровне поощряют такие настроения, присваивая имя Бандеры и других националистов улицам и площадям. На западной Украине установлено несколько памятников Бандере.

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