По стопам Порошенко: Зеленского обнаружили на элитном курорте

Президент отдыхает в номере за 4000 евро

Владимир Зеленский с семьёй тайно уехал из страны и отправился на новогодний отдых в Оман. Как пишет Strana.ua, глава Незалежной остановился в одном из самых дорогих отелей. Стоимость президентского люкса составляет в нём 4000 евро за сутки. Портал опубликовал фотографии главы государства на фоне пальм, сделанные, предположительно, утром 5 января.

После появления этой публикации пресс-служба президента поспешила сообщить, что Зеленский улетел в Оман на собственные средства, там запланированы его встречи на высшем уровне.

Два года назад аналогичный скандал разгорелся после тайного отдыха на Мальдивах президента Петра Порошенко. Журналисты выяснили, что он путешествовал под псевдонимом Mr. Petro Incognito. Правда сам Порошенко клялся, что летал в отпуск под своей фамилией, а во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"