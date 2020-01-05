ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По стопам Порошенко: Зеленского обнаружили на элитном курорте

16:44
  • воскресенье
  • 05 января 2020

Президент отдыхает в номере за 4000 евро

Владимир Зеленский с семьёй тайно уехал из страны и отправился на новогодний отдых в Оман. Как пишет Strana.ua, глава Незалежной остановился в одном из самых дорогих отелей. Стоимость президентского люкса составляет в нём 4000 евро за сутки. Портал опубликовал фотографии главы государства на фоне пальм, сделанные, предположительно, утром 5 января.
Порошенко летал на Мальдивы с паспортом Петра Инкогнито

После появления этой публикации пресс-служба президента поспешила сообщить, что Зеленский улетел в Оман на собственные средства, там запланированы его встречи на высшем уровне.

Два года назад аналогичный скандал разгорелся после тайного отдыха на Мальдивах президента Петра Порошенко. Журналисты выяснили, что он путешествовал под псевдонимом Mr. Petro Incognito. Правда сам Порошенко клялся, что летал в отпуск под своей фамилией, а во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.