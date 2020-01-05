Врачи предупредили об опасности соцсетей

Необходимо на время отключаться от интернета

Частое нахождение в соцсетях и интернете в целом может привести к эмоциональному выгоранию. Для профилактики врачи рекомендуют делать дни отказа от соцсетей. Такой совет дала медицинский психолог московской психиатрической больницы имени Алексеева Анастасия Бекетова.

Медик рекомендует следить за поглощением информации и быть внимательными к своему здоровью, пишет агентство "Москва". "Очень часто можно обнаружить себя в истощении, упустив моменты усталости", - сказала Бекетова. Также она рекомендует делать перерывы в работе и освоить технику мышечного расслабления.

Первыми признаками эмоционального выгорания могут оказаться постоянная усталость, недосып, быстрая утомляемость, отсутствие интереса к своей работе, повышенная раздражительность и неспособность испытывать радость. Если вовремя не обратить внимание на эти симптомы, то всё закончится депрессией.

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