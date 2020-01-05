Земля подлетела к Солнцу на минимальное расстояние

Планета максимально прогрелась

5 января Земля оказалась на минимальном расстоянии от Солнца. Ближайшую от светила точку своей орбиты - перигелий - наша планета проходит каждый год вскоре после зимнего солнцестояния. В этот момент расстояние между небесными телами составляет 147 миллионов километров.

В июле земной шар достигнет самой удаленной точки - афелия, дистанция увеличится на пять миллионов километров. До сих пор считалось, что расстояние до звезды не сказывается на температуре воздуха в наших широтах, сообщает "ТВ Центр".

В январе, когда Солнце ближе, в Северном полушарии обычно стоят морозы, в июле, на максимальном удалении - жара. Но в этом году природа, похоже, решила восстановить логику: при прохождении перигелия на дворе журчат ручьи. Видимо, в разгар лета стоит ждать прохлады.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"