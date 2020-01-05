Ирак выгоняет американские войска со своей территории

За это проголосовал парламент страны

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия, сообщает ТАСС. Речь идёт об американских войсках и силах антитеррористической коалиции.

Депутаты собрались на экстренное заседание после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Его уничтожили ракетой американские военные.

Тегеран пообещал отомстить за смерть генерала, а президент США Дональд Трамп уже наметил 52 цели в Иране, по которым Вашингтон ударит в случае агрессии. Пока что стороны обмениваются громкими заявлениями, но эксперты не исключают военного развития конфликта, которое может привести к серьёзным последствиям в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"