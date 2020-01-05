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Ирак выгоняет американские войска со своей территории

18:31
  • воскресенье
  • 05 января 2020

За это проголосовал парламент страны

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия, сообщает ТАСС. Речь идёт об американских войсках и силах антитеррористической коалиции.
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Депутаты собрались на экстренное заседание после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Его уничтожили ракетой американские военные.

Тегеран пообещал отомстить за смерть генерала, а президент США Дональд Трамп уже наметил 52 цели в Иране, по которым Вашингтон ударит в случае агрессии. Пока что стороны обмениваются громкими заявлениями, но эксперты не исключают военного развития конфликта, которое может привести к серьёзным последствиям в регионе.

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