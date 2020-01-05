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Рождественских морозов не будет. Даже в Якутии

19:45
  • воскресенье
  • 05 января 2020

Москвичей ждёт небольшое понижение температуры

В этом году на Рождество не будет морозов. Как говорят синоптики, высокая температура ожидается даже в Якутии. Там будет теплее нормы на 20 градусов. Традиционно в начале января в этом регионе стоят сорокаградусные морозы. Причина аномально тёплой погоды не называется.

В европейской части страны в ночь на 7 января будет теплее на четыре-восемь градусов, чем обычно, а в азиатской - на 10-16 градусов, сообщает РИА Новости. 

В Москве в рождественскую ночь столбики термометров не опустятся ниже минус пяти градусов, а днём ожидается ноль-минус два. В этом сезоне снежный покров в столичном регионе до сих пор не установился. Предположительно, это может произойти во второй половине января.

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