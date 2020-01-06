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Трамп грозит санкциями Ираку

10:21
  • понедельник
  • 06 января 2020

Багдад заявил о выводе американских войск со своей территории

Дональд Трамп пообещал ввести санкции против Ирака в случае проявлений враждебности со стороны Багдада. "Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень значительные", - заявил глава Белого дома.
Ирак выгоняет американские войска со своей территории

По его словам, американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу.

Накануне, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны. Депутаты провели экстренное заседание после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Его уничтожили ракетой американские военные в ночь на 3 января.

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