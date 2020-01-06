Эрдоган посылает войска в Ливию

Они помогут правительству национального согласия удержать власть

Турецкие военные выдвинулись в Ливию по приказу президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Они займутся координацией правительства национального согласия. Турецкий лидер ставит целью нахождения своих войск в Ливии поддержку законного правительства страны.

Ранее правительство национального согласия Ливии официально попросило у Эрдогана ввести войска. Это случилось на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи.

Какие силы вводятся в Ливию, пока не ясно. Известно, что речь может идти о воздушной, наземной и морской поддержке для отражения наступления Хафтара, сообщает РИА Новости.

В Ливии сейчас царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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