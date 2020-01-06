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Кто надоумил Трампа убить иранского генерала

12:29
  • понедельник
  • 06 января 2020

Президента уговаривали несколько месяцев

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента убить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом узнали журналисты Washington Post от своих источников в Белом доме.
Обнародованы сенсационные подробности уничтожения иранского генерала

Как пишет газета, Трамп долго не соглашался и отказывался отдать приказ на устранение высокопоставленного военного. Ситуация кардинально изменилась 27 декабря: в тот день была обстреляна американская военная база в иракском Киркуке.  После этого инцидента Трамп под давлением Помпео и военных принял решение атаковать Сулеймани.

Генерала убили ракетой ночь на 3 января. В этот момент генерал с другими иранскими военными находился неподалёку от багдадского аэропорта.  После уничтожения иранских военных Трамп заявил, что Сулеймани на протяжении долгого времени убил или ранил тысячи американцев и планировал убить ещё больше. Тегеран пообещал Вашингтону отомстить за убийство генерала. В ответ Трамп пригрозил нанести удары по 52 стратегическим целям в Иране.

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