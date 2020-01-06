Кто надоумил Трампа убить иранского генерала

Президента уговаривали несколько месяцев

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента убить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом узнали журналисты Washington Post от своих источников в Белом доме.

Как пишет газета, Трамп долго не соглашался и отказывался отдать приказ на устранение высокопоставленного военного. Ситуация кардинально изменилась 27 декабря: в тот день была обстреляна американская военная база в иракском Киркуке. После этого инцидента Трамп под давлением Помпео и военных принял решение атаковать Сулеймани.

Генерала убили ракетой ночь на 3 января. В этот момент генерал с другими иранскими военными находился неподалёку от багдадского аэропорта. После уничтожения иранских военных Трамп заявил, что Сулеймани на протяжении долгого времени убил или ранил тысячи американцев и планировал убить ещё больше. Тегеран пообещал Вашингтону отомстить за убийство генерала. В ответ Трамп пригрозил нанести удары по 52 стратегическим целям в Иране.

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