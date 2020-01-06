Парламентский переворот в Венесуэле: депутаты выгнали мятежника Гуайдо

В стране назревает политический кризис

Парламентский кризис в Венесуэле рискует обернуться новыми беспорядками на улицах. Новым председателем Национальной ассамблеи страны стал Луис Парра. Его избрание произошло в отсутствие главы парламента Хуана Гуайдо.

Оппозиция назвала случившееся парламентским переворотом. Парра объявил о своём избрании через громкоговоритель. Оппозиционеров, в том числе, Гуайдо, в зал заседаний парламента не допустили, пишет "Коммерсант".

Год назад в стране была предпринята попытка государственного переворота: Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба посчитали законным главой государства Николаса Мадуро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"