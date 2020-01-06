Иран объявил о выходе из ядерной сделки

Это решение может привести к эскалации напряжённости в регионе

После убийства генерала Сулеймани Иран решил выйти из ядерной сделки. Тегеран заявил о решении отказаться от выполнения одного из пунктов соглашения. Речь идёт об ограничении работ центрифуг по обогащению урана.

При этом в Тегеране успокоили руководство МАГАТЭ, заявив, что не прекращают сотрудничество с этой организацией. Также Иран готов вернуться к условиям сделки в случае снятия американских санкций, сообщает РБК.

Ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и шестёркой международных посредников. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном, но Иран продолжал выполнять её условия.

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