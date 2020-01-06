Православные встречают Рождественский сочельник

7 января отмечается Рождество Христово

Сегодня у православных христиан Рождественский сочельник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Праздник ещё носит название Богоявление. Он посвящен событиям, предшествующим Рождеству Христову. По преданию, в сочельник появилась на небе Вифлеемская звезда, которая возвестила о появлении младенца-Спасителя.

Сегодня последний и самый строгий день Филипповского поста. Православные верующие отправляются в храмы. Считается, что на Богоявление нельзя садиться за стол до первой звезды, сообщает "ТВ Центр".

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