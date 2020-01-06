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Питт и Энистон впервые за 15 лет появились вместе на публике

12:13
  • понедельник
  • 06 января 2020

Это произошло в Беверли-Хиллз

Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились на вручении премии "Золотой глобус". Бывшие возлюбленные избегали общения почти 15 лет. Судьба свела их на одном мероприятии, в одном зале.
Питт и Энистон провели вместе ночь

Во время своего выступления после получения премии за роль второго плана в фильме "Однажды в… Голливуде" Питт пошутил: "Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог, потому что любую женщину, с которой я стою рядом, принимают за мою возлюбленную. И это было бы просто неловко". Камера выхватила из зала Энистон, она рассмеялась после слов Питта.

А перед церемонией актёр неожиданно для всех назвал Дженнифер своей подругой: "Да, конечно, я подойду и поздороваюсь с Дженнифер, ведь она моя хорошая подруга".

Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон в 2000 году. Через пять лет они расстались. На развод подала Энистон, узнав, что во время съёмок фильма "Мистер и миссис Смит" Питт закрутил роман со своей партнёршей Анджелиной Джоли. Также ходили слухи о том, что причиной расставания было нежелание Энистон иметь детей от Питта, однако сама Энистон это опровергает.

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