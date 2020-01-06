ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австралия в огне: горят вековые леса

13:08
  • понедельник
  • 06 января 2020

Есть погибшие и пострадавшие

В столице Австралии закрыты госучреждения, музеи, почта, детские сады, школы и вузы. Из-за дыма от лесных пожаров показатель качества воздуха в Канберре почти в десять раз превысил уровень, опасный для жизни. Разрешение для госслужащих не выходить на работу введено на двое суток.

В стране отменены сотни авиарейсов. Огнём охвачены значительные территории в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Жертвами стихии стали 25 человек. Уничтожено более шести миллионов гектаров леса и около пяти тысяч построек, половина из которых - жилые дома, сообщает "ТВ Центр".

В правительстве страны заявили, что выделяют дополнительно два миллиарда долларов на восстановление пострадавших районов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Лесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
Последствия лесных пожаров в Австралии
Последствия лесных пожаров в Австралии
Последствия лесных пожаров в Австралии
Последствия лесных пожаров в Австралии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.