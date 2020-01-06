Австралия в огне: горят вековые леса

Есть погибшие и пострадавшие

В столице Австралии закрыты госучреждения, музеи, почта, детские сады, школы и вузы. Из-за дыма от лесных пожаров показатель качества воздуха в Канберре почти в десять раз превысил уровень, опасный для жизни. Разрешение для госслужащих не выходить на работу введено на двое суток.

В стране отменены сотни авиарейсов. Огнём охвачены значительные территории в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Жертвами стихии стали 25 человек. Уничтожено более шести миллионов гектаров леса и около пяти тысяч построек, половина из которых - жилые дома, сообщает "ТВ Центр".

В правительстве страны заявили, что выделяют дополнительно два миллиарда долларов на восстановление пострадавших районов.

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