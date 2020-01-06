У Ирины Пеговой пропал голос перед спектаклем

Актрисе дали несколько советов

Актриса Ирина Пегова пожаловалась подписчикам на больное горло. У себя в Instagram она опубликовала фотографии, сделанные в гримёрной. "Мастерицы!!! Голос пропал вчера, придётся брать чем-то другим!!" – гласит подпись под снимками.

Подписчики актрисы посоветовали ей самые разные рецепты по восстановлению голоса.

Персиковое масло в нос, тёплая минеральная вода с молоком помогают вернуть голос! Выздоравливайте.

Берите красотой и шармом.

Голос, вернись! Ирина, выздоравливайте.

100% всё получится и без голоса.

Ирина Пегова играла в четырёх московских театрах. Она также известна по ролям в многочисленных сериалах и фильме "Сваты".

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