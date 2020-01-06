Обнародованы заработки звёзд российских ледовых шоу

За границей можно заработать больше

Средний гонорар участника ледового шоу за одно представление – 150 тысяч рублей. Об этом рассказал фигурист Илья Авербух, занимающийся организацией подобных представлений с начала 2000-х годов.

Годовая выручка принадлежащей Авербуху компании составляет примерно 250 миллионов рублей в год, чистая прибыль - около 29 миллионов, пишет издание StarHit. Поначалу бизнес фигуриста, ушедшего из большого спорта, был убыточным.

Как рассказал Авербух, он даже продал машину, чтобы покрыть расходы. Потом была светлая полоса – фигуриста и его команду позвали помогать в работе над телепроектами "Звёзды на льду" и "Ледниковый период".

За участие в зарубежных шоу гонорары побольше. По некоторым данным, Алина Загитова за одно выступление зарабатывает 10 тысяч долларов (около 600 тысяч рублей).

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