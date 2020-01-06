В ожидании войны: ситуация на Ближнем Востоке обвалила рубль

Евро и доллар выросли в цене

Нестабильная обстановка на Ближнем Востоке спровоцировала падение курса рубля на Московской бирже. Несмотря на рост цен на нефть, российская валюта на открытии торгов подешевела.

Курс доллара увеличился на 17 копеек до 62 рублей 27 копеек, евро вырос на 6 копеек и стоил 69 рублей 37 копеек. Стоимость бивалютной корзины увеличилась почти на 9 копеек.

При этом цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2%, до 64,29 доллара за баррель. Обычно при росте цены на нефть российский рубль укрепляется, но из-за обострения ситуации вокруг Ирана, Ирака и США сегодня российская валюта упала в цене.

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