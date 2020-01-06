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Меркель срочно летит в Москву для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке

13:27
  • понедельник
  • 06 января 2020

Визит состоится через несколько дней

Ангела Меркель готовится к срочному визиту в Россию. Канцлера Германии пригласил в Москву Владимир Путин. По сообщениям пресс-службы Кремля, лидеры России и ФРГ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, где после убийства американцами иранского генерала возникла вероятность локального военного конфликта.
Меркель позвонила Путину и поддержала строительство "Северного потока - 2"

Также Путин и Меркель поговорят о Ливии, Сирии и дадут оценку реализации договорённостей по Украине, достигнутых в декабре на встрече в нормандском формате.

За два дня до Нового года канцлер Германии звонила Владимиру Путину. Они обсуждали важные международные проблемы и совместные проекты. Был подтверждён настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2", против которого США ввели санкции.

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