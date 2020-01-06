Байкеры удивили москвичей новогодним шоу

Среди героев представления - Баба Яга и Соловей-Разбойник

Московские байкеры подготовили на Новый год масштабный праздник для детей и взрослых. Огненное шоу, выступления каскадёров и, конечно же, сказочные герои. Всё это с русским колоритом. На сцене под открытым небом - Иван Царевич, Баба Яга и Соловей-Разбойник. В роли волшебных персонажей не только актёры, но и фантастическая техника. Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой (смотрите видео).

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