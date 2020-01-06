ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байкеры удивили москвичей новогодним шоу

17:43
  • понедельник
  • 06 января 2020

Среди героев представления - Баба Яга и Соловей-Разбойник

Московские байкеры подготовили на Новый год масштабный праздник для детей и взрослых. Огненное шоу, выступления каскадёров и, конечно же, сказочные герои. Всё это с русским колоритом. На сцене под открытым небом - Иван Царевич, Баба Яга и Соловей-Разбойник. В роли волшебных персонажей не только актёры, но и фантастическая техника. Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
Новогодняя детская елка в московском Байк-центре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.