Как будет работать общественный транспорт Москвы в рождественскую ночь

Движение в центре будет ограничено

В Москве в Рождество изменится режим работы общественного транспорта. Метро, МЦК и пригородные электрички будут перевозить пассажиров до двух часов ночи, а троллейбусы, автобусы и трамваи - до трёх, сообщает "ТВ Центр".

В связи с проведением богослужений движение в центре столицы будет ограничено. Автомобилистам стоит заранее выбрать пути объезда.

Со списком перекрытий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"