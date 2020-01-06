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Как будет работать общественный транспорт Москвы в рождественскую ночь

14:43
  • понедельник
  • 06 января 2020

Движение в центре будет ограничено

В Москве в Рождество изменится режим работы общественного транспорта. Метро, МЦК и пригородные электрички будут перевозить пассажиров до двух часов ночи, а троллейбусы, автобусы и трамваи - до трёх, сообщает "ТВ Центр".

В связи с проведением богослужений движение в центре столицы будет ограничено. Автомобилистам стоит заранее выбрать пути объезда.

Со списком перекрытий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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