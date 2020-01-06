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Собянин рассказал о рекордах стройкомплекса Москвы

15:25
  • понедельник
  • 06 января 2020

Построено 11 миллионов квадратных метров недвижимости

Строительный комплекс Москвы в прошлом году установил рекорд - введено больше 11 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём официальном блоге, передаёт "ТВ Центр".
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Подводя итоги года, мэр подчеркнул, что главная цель - сделать жизнь москвичей лучше. Среди наиболее важных объектов - гостиницы и торговые центры, которые создают новые рабочие места. Застройка территорий бывших промзон и новые спортивные сооружения - такие, как бассейн при Московском строительном университете.

Кроме того, для более результативной и качественной работы были возведены современные здания районных отделений полиции. Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря реализованным проектам, Москва стала комфортней и безопаснее, а условия для работы в столице более привлекательными.

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