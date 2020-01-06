Ирак закрыл воздушное пространство для американцев

Им также запрещено передвигаться по суше

Ирак запретил передвижения сил антитеррористической коалиции, в которую входят США, по земле и по воздуху. Деятельность военных на территории страны ограничена тренировками и консультациями.

Одновременно иракское руководство начало подготовку механизма по выводу иностранных войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Абдель Керим Халф. Он также дал оценку недавнем действиям американцев, в результате которых был убит иранский генерал Сулеймани.

"Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - сказал Халф. По его словам, американцы осуществляли все свои операции единолично, не ставя в известность генеральное командование вооруженными силами.

Генерал Касем Сулеймани погиб после ракетного удара в ночь на 3 января в окрестностях Багдада. Президент США заявил, что Сулеймани на протяжении долгого времени убил или ранил тысячи американцев и планировал убить ещё больше. Тегеран пообещал Вашингтону отомстить за убийство генерала. В ответ Трамп наметил 52 стратегических цели в Иране, по которым американцы нанесут удары в случае агрессии.

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