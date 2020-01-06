Москвичи получили почти 4 миллиона книг по единому читательскому билету

Воспользоваться услугой можно почти во всех библиотеках

В 2019 году москвичи получили более 3,8 миллиона книг по единому читательскому билету. Наибольшей популярностью у читателей пользовались отечественная художественная литература, а также зарубежная фантастика.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, единый билет позволяет брать книги из разных библиотек, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше. Воспользоваться им сегодня можно в 407 из 440 городских библиотек. Всего такой билет оформили более 320 тысяч человек.

Перечень библиотек, в которых действует единый читательский билет, опубликован на портале "Библиогород". Время оформления билета не превышает пяти минут. На библиотечные книги наносят специальную метку, с помощью которой читатели самостоятельно могут взять литературу в пунктах самообслуживания.

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