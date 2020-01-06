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Деда Мороза избили и ограбили в петербургском метро

16:47
  • понедельник
  • 06 января 2020

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде

На одной из станций метро Санкт-Петербурга 16-летний подросток напал на Деда Мороза и Снегурочку. Молодые люди в костюмах сказочных персонажей получили ранения, а у Деда Мороза вдобавок украли телефон.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь, но видео, снятое очевидцем, появилось в Сети только 6 января. На кадрах видно, как во время драки подросток выстрелил в оппонента и ударил по лицу его спутницу.

В пресс-службе петербургского главка МВД факт драки подтвердили. Там сообщили, что во время стычки Дед Мороз был травмирован, также у него украли телефон. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Грабёж". У молодого человека изъят аэрозольный пистолет, который, по версии следствия, и фигурировал в конфликте.

Как рассказали очевидцы, драка началась во время рэп-баттла, в котором принимали участие потерпевший и подозреваемый.

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