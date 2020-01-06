ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия подключилась к процессу урегулирования на Ближнем Востоке

17:15
  • понедельник
  • 06 января 2020

После убийства иранского генерала ситуация обострилась

России по-прежнему привержена сохранению иранской ядерной сделки. Об этом заявил наш МИД в связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке. На убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран ответил снятием с себя всех ограничений по достигнутым в 2015 году договорённостям.
Ирак закрыл воздушное пространство для американцев

Ситуацию в регионе и практические шаги по недопущению эскалации обстановки министр обороны Сергей Шойгу обсудил с главой иранского Генерального штаба и директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом, сообщает "ТВ Центр".

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в Багдаде в ночь на 3 января. Власти Ирака уже объявили об ограничении передвижения сил международной коалиции по своей стране и начали подготовки к выводу иностранных войск со своей территории. В Тегеране в понедельник, 6 января хоронят убитого генерала и готовят ответные действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Демонстрация в Иране
Демонстрация в Иране
Парламент Ирана
Парламент Ирана
Военнослужащие армии Ирана
Военнослужащие армии Ирана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.