Россия подключилась к процессу урегулирования на Ближнем Востоке

После убийства иранского генерала ситуация обострилась

России по-прежнему привержена сохранению иранской ядерной сделки. Об этом заявил наш МИД в связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке. На убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран ответил снятием с себя всех ограничений по достигнутым в 2015 году договорённостям.

Ситуацию в регионе и практические шаги по недопущению эскалации обстановки министр обороны Сергей Шойгу обсудил с главой иранского Генерального штаба и директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом, сообщает "ТВ Центр".

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в Багдаде в ночь на 3 января. Власти Ирака уже объявили об ограничении передвижения сил международной коалиции по своей стране и начали подготовки к выводу иностранных войск со своей территории. В Тегеране в понедельник, 6 января хоронят убитого генерала и готовят ответные действия.

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