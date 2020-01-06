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Детей из российских регионов пригласили на "Ёлку мэра" в Москву

18:32
  • понедельник
  • 06 января 2020

Представление пройдёт в Гостином дворе

В Москву на празднование Нового года и Рождества по приглашению столичного правительства приехали школьники из 17 регионов России. Среди них победители региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, дети моряков и пограничников, а также ребята из многодетных семей.

Они побывают на "Ёлке мэра" в Гостином дворе и праздничном спектакле в Кремле. В рамках инновационного проекта "Город открытий" подростки смогут изучить Москву в интерактивном формате, овладеть новыми навыками и профессиями. Например, стать звёздами телеэкрана. Подробности – у Натальи Тарасовой (смотрите видео).

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