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В Подмосковье убит сотрудник предприятия "Роскосмоса"

18:56
  • понедельник
  • 06 января 2020

Его застрелил родной брат

В жилом доме в подмосковном посёлке Биокомбинат обнаружены тела двух человек. Выяснилось, что это два брата – Сергей и Иван Хайкины. Один из них работал начальником отдела в научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы", которая входит в структуру "Роскосмоса".

По предварительной информации, между братьями произошёл конфликт. Младший брат застрелил старшего из ружья, после чего совершил самоубийство, сообщает ТАСС.

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