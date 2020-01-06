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Американцев предупредили о "втором Вьетнаме" после убийства Сулеймани

19:38
  • понедельник
  • 06 января 2020

Стороны обмениваются жёсткими заявлениями

Американцам предложено уйти с Ближнего Востока. В противном случае их ждёт "второй Вьетнам". С таким предупреждением выступил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Ирак закрыл воздушное пространство для американцев

"Убив Сулеймани, США совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом", - цитирует его телеканал Al-Alam. Политик напомнил, что Сулеймани был ключевым элементом ирано-российского альянса.

Генерала убили в ночь на 3 января в результате точного ракетного удара в окрестностях столицы Ирака. Как сказал президент США Дональд Трамп, отдавший прямой приказ провести эту операцию, Сулеймани был причастен к организации нападений на дипмиссию в Багдаде и гибели американцев.

В Ираке после этого ограничили передвижения американских войск, закрыв для них воздушное пространство. Парламент страны проголосовал за вывод сил антитеррористической коалиции из Ирака.

Иран пообещал нанести удар по американским военным объектам и подготовить достойный ответ на убийство Сулеймани. В свою очередь, глава Белого дома пригрозил разбомбить 52 стратегических объекта в Иране.

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