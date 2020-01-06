Американцев предупредили о "втором Вьетнаме" после убийства Сулеймани

Стороны обмениваются жёсткими заявлениями

Американцам предложено уйти с Ближнего Востока. В противном случае их ждёт "второй Вьетнам". С таким предупреждением выступил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

"Убив Сулеймани, США совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнется со "вторым Вьетнамом", - цитирует его телеканал Al-Alam. Политик напомнил, что Сулеймани был ключевым элементом ирано-российского альянса.

Генерала убили в ночь на 3 января в результате точного ракетного удара в окрестностях столицы Ирака. Как сказал президент США Дональд Трамп, отдавший прямой приказ провести эту операцию, Сулеймани был причастен к организации нападений на дипмиссию в Багдаде и гибели американцев.

В Ираке после этого ограничили передвижения американских войск, закрыв для них воздушное пространство. Парламент страны проголосовал за вывод сил антитеррористической коалиции из Ирака.

Иран пообещал нанести удар по американским военным объектам и подготовить достойный ответ на убийство Сулеймани. В свою очередь, глава Белого дома пригрозил разбомбить 52 стратегических объекта в Иране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"