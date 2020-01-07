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Польша готовит провокацию против России на государственном уровне

10:19
  • вторник
  • 07 января 2020

В Варшаве обсуждают скандальный документ

В Польше хотят принять закон, который ухудшит отношения между Москвой и Варшавой. Депутаты хотят запретить России, как они выражаются, переписывать историю.
Невыученные уроки войны: Польша пошла на обострение отношений с Россией

Вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньска на фоне скандала, разгоревшегося из-за сравнения Путиным польского посла со свиньёй, заявила о разработке резолюции против российской пропаганды для защиты доброго имени Польши.

"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны", - написала политик у себя в Twitter.

В декабре, выступая на коллегии Минобороны, Владимир Путин дал свою оценку действиям и заявлениям польского посла в 30-40-е года прошлого века Юзефа Липского. "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - сказал Путин, комментируя обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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