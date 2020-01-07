Путин встретил Рождество в храме родного города

Президент поздравил земляков с праздником

Православные христиане по всему миру отмечают Рождество. Богослужения начались ещё накануне. Миллионы верующих пришли в церкви, чтобы встретить праздник. В Храме Христа Спасителя ночную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рождественскую ночь Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Храм имеет для него особое значение. Именно здесь его крестили. Даже в советское время церковь не закрывала двери для верующих. А в годы блокады служил укрытием для больных и раненых. После праздничной службы Владимир Путин обратился к своим землякам.

Дорогие мои земляки, петербуржцы, ленинградцы. Поздравляю вас с Рождеством Христовым, с Новым годом. Будьте здоровы, будьте счастливы. С праздниками!

После богослужения Путин вручил настоятелю собора икону Божией Матери "Тихвинская". Многие верующие, чтобы встретить праздник, специально приехали в главный кафедральный собор страны - храм Христа Спасителя. Очередь занимали ещё накануне днём. Возглавил божественную литургию по традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На праздничной службе присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Председатель правительства встретил Рождество в окружении воспитанников воскресных школ.

В своем обращении патриарх призвал россиян подумать о нуждающихся в заботе и внимании, вспомнил ветхозаветные пророчества и события, связанные с рождением Спасителя.

Пусть родившийся Христос прикоснётся ко всем нам своей силой, своей благодатью и поможет нам перезагрузить свое сознание, осознать то, что Бог с нами. А если Бог с нами, то какая же сила может нас победить? Его благодатью спасёмся.

Рождество для верующих - это ещё и окончание строгого 40-дневного поста. Одними из первых праздник встретили жители Дальнего Востока. Тысячи прихожан собрались в храмах Приморья, чтобы причаститься, поставить свечи и пожелать друг другу добра. Церкви в эти дни украшены еловыми ветками. Хвоя символизирует вечную жизнь.

Светлые чувства объединили в эту ночь христиан 70 стран. Под сводами храмов и часовен общие молитвы и общие надежды. Колокольный звон, который стал венцом праздничных служб - символ начала отсчёта нового времени, где эти надежды сбываются.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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