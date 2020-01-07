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Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством

10:50
  • вторник
  • 07 января 2020

Предстоятель РПЦ напомнил о главной книге - Библии

С Рождеством россиян и верующих Русской православной церкви из других стран поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В традиционном  телеобращении предстоятель пожелал постоянно обращаться к главной книге о Спасителе - Евангелию.

Каждый человек, однажды принявший Спасителя и ставший христианином в таинстве Крещения, в глубине сердца ощущает эту благодатную силу. И когда мы перестаём бояться, начинаем больше доверять Богу, чаще ходим в храм, стараемся жить в согласии с совестью, эта сила возвышает нас над обыденностью, наполняет каждый день непреходящим смыслом и радостью.

Патриарх провёл традиционное рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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