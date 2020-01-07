Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством

С Рождеством россиян и верующих Русской православной церкви из других стран поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В традиционном телеобращении предстоятель пожелал постоянно обращаться к главной книге о Спасителе - Евангелию.

Каждый человек, однажды принявший Спасителя и ставший христианином в таинстве Крещения, в глубине сердца ощущает эту благодатную силу. И когда мы перестаём бояться, начинаем больше доверять Богу, чаще ходим в храм, стараемся жить в согласии с совестью, эта сила возвышает нас над обыденностью, наполняет каждый день непреходящим смыслом и радостью.