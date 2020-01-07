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Как в Сирии встретили Рождество Христово

11:16
  • вторник
  • 07 января 2020

Служба прошла на российской базе

Рождественское богослужение прошло в церкви российского пункта базирования Хмеймим в Сирии. На праздничной литургии собрались более 300 человек, среди них лётчики, авиатехники, медики.

Православное Рождество отметили и христианские общины Алеппо. Главные богослужения прошли в церкви Сорока мучеников. Там собрались сотни прихожан, в том числе, и наши соотечественники, сообщает "ТВ Центр".

До войны проводить службы для русской общины специально приезжали священники из России. В соборах до сих пор хранятся Евангелия и Библии, изданные еще во времена Петра Первого.

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Рождественское богослужение в сирийском храме
Рождественское богослужение в сирийском храме
Рождественское богослужение в сирийском храме
Рождественское богослужение в сирийском храме
Рождественское богослужение в сирийском храме
Рождественское богослужение в сирийском храме
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