Американские войска не собираются уходить из Ирака

Дональд Трамп проигнорировал решение парламента страны

США не собираются покидать Ирак. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер, никакого решения на этот счёт не было. Министру обороны пришлось оправдываться после появления в прессе письма командующего силами США в Ираке о начале вывода американских войск по требованию местных властей.

Эспер сообщил, что документ не соответствует действительности, это черновик и он не был утверждён. О том, что военные не покинут регион, несмотря на решение иракского парламента, ранее заявил Дональд Трамп, сообщает "ТВ Центр".

Он отметил, что прежде власти должны компенсировать Вашингтону затраты на строительство авиабазы, а это, по его словам, миллиарды долларов. Глава Белого дома также пригрозил Багдаду жёсткими санкциями в случае проявления враждебности.

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